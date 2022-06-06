"А скільки ігор у тебе": УАФ дотепно потролила збірну Росії

Українська асоціація футболу вирішила підколоти російську команду після фінальної гри плейоф раунду кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 збірної України з Уельсом.

Так, в УАФ особисто звернулися до "синьо-жовтої" команди, головного тренера - Олександра Петракова, але й не змогли не залишити поза увагою країну агресорку.

Відповідне повідомлення з'явилося на офіційній сторінці організації в Instagram.

"Ви зробили все, аби в цей важкий для України час давати надію і пишатися вашою грою на футбольному полі!



Дякуємо Олександру Васильовичу Петракову і його команді. Ви взяли збірну в ситуації, коли майже ніхто не вірив у те, що ми можемо претендувати на вихід до фінальної стадії ЧС-2022, і подарували нам надію!



Ми програли бій, але не програли війну! Попереду в нас багато матчів… А скільки ігор у тебе, збірна росії?", - дотепно написали в УАФ.

Збірна України не зуміла пробитися до ЧС-2022, поступившись у фіналі відбору Уельсу з рахунком 0:1.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Збірна Уельсу змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.