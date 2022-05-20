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У Миколаївській області змінили тривалість комендантської години

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У Миколаївській області змінили тривалість комендантської години

Від п'ятниці, 20 травня, на території Миколаївської області комендантська година діє від 22:00 до 06:00.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кіма закликав мешканців області дотримуватися правил комендантської години та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Про це це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.

"Відповідно до розпорядження голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма з 20 травня на території Миколаївської області запроваджується комендантська година з 22:00 до 06:00. Дотримуйтеся правил комендантської години. А також - не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо,  у п'ятницю, 20 травня, Росія завдала ракетного удару по Миколаєву. Боєприпас влучив в об'єкт критичної інфраструктури, після чого у повітрі з'явився запах аміаку.

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