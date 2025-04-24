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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
219
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1 хв

У РФ знищили ворожий винищувач Су-30СМ за 50 млн доларів

На аеродромі РФ спалили російський літак Су-30СМ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Су-30СМ. Фото ілюстративне

Су-30СМ. Фото ілюстративне / © Вікіпедія

У російському Ростові-на-Дону спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) України.

«Чергова акція спротиву злочинному путінському режиму у Росії ― на території аеродрому „Ростов-на-Дону центральний“ спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ із бортовим номером „35“, — йдеться в повідомленні.

Орієнтовна вартість знищеного ворожого літака ― 50 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що ГУР двічі вдарило по 112-й ракетній бригаді РФ, яка причетна до атаки на Суми.

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