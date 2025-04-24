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- Війна
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У РФ знищили ворожий винищувач Су-30СМ за 50 млн доларів
На аеродромі РФ спалили російський літак Су-30СМ.
У російському Ростові-на-Дону спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ.
Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) України.
«Чергова акція спротиву злочинному путінському режиму у Росії ― на території аеродрому „Ростов-на-Дону центральний“ спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ із бортовим номером „35“, — йдеться в повідомленні.
Орієнтовна вартість знищеного ворожого літака ― 50 мільйонів доларів.
Нагадаємо, що ГУР двічі вдарило по 112-й ракетній бригаді РФ, яка причетна до атаки на Суми.