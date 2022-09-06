У Росії заявили про смерть "коменданта" Бердянська Бардіна

Артем Бардін помер у медзакладі від крововтрати.

Так званий "комендант" Бердянська Артем Бардін, чий автомобіль сьогодні підірвали недалеко від будівлі адміністрації в центрі міста, помер.

Про це повідомив ТАСС.

Так званий "комендант" отримав серйозні поранення і втратив багато крові в результаті вибуху автомобіля. Його госпіталізували у важкому стані.

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Голова громадського об'єднання "Ми разом з Росією" Володимир Рогов повідомив, що Бардін помер у лікарні.

Депутат Бердянської міської ради Вікторія Галіцина також підтвердила в коментарі "Суспільному", що чоловік помер у медзакладі від крововтрати.

Нагадаємо, 26 серпня у бердянській лікарні від отриманих поранень помер "заступник начальника" "ДАІ" Олександр Колеснікков. Його теж підірвали в автівці.

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