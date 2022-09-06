В России заявили о смерти "коменданта" Бердянска Бардина

Артем Бардин умер в больнице от кровопотери.

Так называемый "комендант" Бердянска Артем Бардин, чей автомобиль сегодня взорвали недалеко от здания администрации в центре города, умер.

Об этом сообщил ТАСС.

Так называемый комендант получил серьезные ранения и потерял много крови в результате взрыва автомобиля. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Глава общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Бардин умер в больнице.

Депутат Бердянского городского совета Виктория Галицына также подтвердила в комментарии "Общественному", что мужчина умер в медучреждении от кровопотери.

Напомним, 26 августа в бердянской больнице от полученных ранений умер "заместитель начальника" "ГАИ" Александр Колесников. Его тоже взорвали в машине.

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