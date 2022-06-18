У школах Миколаєва заборонять російську мову: документ

З початком нового навчального року у миколаївських школах забороняють російську мову.
У комунальних закладах загальної середньої освіти Миколаєва з нового навчального року забороняється використання російської мови.
Відповідне рішення прийняв виконком Миколаївської міської ради.
Про це повідомила заступниця директора першої школи Миколаївського ліцею імені Олега Ольжича Маргарита Бондаренко.
"Заборонити від 1 вересня 2022 року у Миколаєві використання російської мови в закладах загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності", - йдеться у рішенні.
Зокрема, заборонений набір до 1-4 класів з російською мовою навчання, вивчення російської мови як предмета, курсу, факультативу в 1-11 класах, оформлення російською мовою освітнього середовища тощо.
Нагадаємо, у школах Житомира також припинять вивчати російську мову.
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