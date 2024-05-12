У США сказали, за яких умов Україна зможе виграти війну

За словами ексзаступниці держсекретаря США, союзники України допоможуть здобути перемогу, якщо прискорять багато з ініціатив.

Україна зможе виграти війну з Росією за умови подальшої підтримки союзників, які б прискорили багато з ініціатив, наприклад, допомогли Україні створити військові сили майбутнього, а також розгорнути більш далекобійні озброєння для досягнення стратегічного ефекту

Про це ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд сказала в коментарі Politico.

На її думку, очільник Кремля Володимир Путін уже зазнав невдачі, адже так і не зміг зрівняти Україну з землею і позбавити її суверенітету, незалежності та демократичного майбутнього.

"Демократична Україна, європейська Україна є загрозою для його моделі Росії, а також тому, що це перший будівельний блок для його великих територіальних амбіцій", - зазначила Нуланд.

Колишня заступниця державного секретаря США впевнена, що Україна досягне успіху в протистоянні з РФ.

"Чи може Україна досягти успіху? Безумовно. Чи може Україна вийти з цієї ситуації більш суверенною, більш економічно незалежною, більш сильною, більш європейською, ніж зараз? Безумовно. І я думаю, що так і буде. Але ми повинні залишатися з нею. Ми маємо бути впевнені, що наші союзники залишаться з нею", - сказала ексзаступниця державного секретаря США.

За словами Нуланд, союзники України допоможуть здобути перемогу, якщо прискорять багато з ініціатив, наприклад, допоможуть створити військові сили майбутнього, розгорнути більш далекобійні озброєння для досягнення стратегічного ефекту, забезпечити захист критичної інфраструктури та енергетичного сектору.

"Створити нашу власну оборонну промислову базу, а також базу наших союзників і України, щоб ми та Україна будували швидше, ніж Росія і Китай", - додала вона.

Тим часом президент США Джо Байден менше говоритиме про Україну, щоб задобрити електорат перед прийдешніми виборами. Про це теж напередодні повідомляли в Politico. Схвалення Конгресом 60 млрд доларів допомоги Україні - велика зовнішньополітична перемога Байдена.

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