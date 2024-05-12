В США сказали, при каких условиях Украина сможет выиграть войну

Украина сможет выиграть войну с Россией при условии дальнейшей поддержки союзников, которые ускорили бы многие инициативы, например, помогли Украине создать военные силы будущего, а также развернуть более дальнобойные вооружения для достижения стратегического эффекта

Об этом экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд сказала в комментарии Politico.

По ее мнению, глава Кремля Владимир Путин уже потерпел неудачу, ведь так и не смог сравнять Украину с землей и лишить ее суверенитета, независимости и демократического будущего.

"Демократическая Украина, европейская Украина представляет угрозу для его модели России, а также потому, что это первый строительный блок для его больших территориальных амбиций", — отметила Нуланд.

Бывший заместитель государственного секретаря США уверена, что Украина добьется успеха в противостоянии с РФ.

"Может ли Украина добиться успеха? Безусловно. Может ли Украина выйти из этой ситуации более суверенной, более экономически независимой, более сильной, более европейской, чем сейчас? Безусловно. И я думаю, что так и будет. Но мы должны оставаться с ней. Мы должны быть уверены, что наши союзники останутся с ней", — сказала экс-заместительница государственного секретаря США.

По словам Нуланда, союзники Украины помогут одержать победу, если ускорят многие инициативы, например, помогут создать военные силы будущего, развернуть более дальнобойные вооружения для достижения стратегического эффекта, обеспечить защиту критической инфраструктуры и энергетического сектора.

"Создать нашу собственную оборонную промышленную базу, а также базу наших союзников и Украины, чтобы мы и Украина строили быстрее России и Китая", — добавила она.

Тем временем президент США Джо Байден будет меньше говорить об Украине, чтобы задобрить электорат перед грядущими выборами. Об этом тоже накануне сообщали в Politico. Одобрение Конгрессом 60 млрд долларов помощи Украине – крупная внешнеполитическая победа Байдена.

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