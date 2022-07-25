У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух: відео

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області в понеділок, 25 липня, пролунав вибух.
Вибух пролунав на території заводу Південгідромаш. Подробиці вибуху наразі невідомі.
Про це повідомляє телеграм-канал Бердянської міської ради "Бердянськ сьогодні".
Вибух та займання пролунали в районі заводу Південгідромаш. Обставини події не розголошуються.
"Укрінформ" наголошує, що цей завод у Бердянську росіяни захопили ще на початку березня, вигнавши звідти всіх співробітників та охорону.
Нагадаємо, українські артилеристи застосовують HIMARS дуже філігранно, каже міністр оборони. Військові ЗСУ знищили 50 російських складів боєприпасів росіян за допомогою поставлених США реактивних систем HIMARS.
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