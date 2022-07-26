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У Херсоні пролунали вибухи: соцмережі пишуть про "жест доброї волі" Антонівського мосту (відео)

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У Херсоні пролунали вибухи: соцмережі пишуть про "жест доброї волі" Антонівського мосту (відео)

Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

У вівторок, 26 липня, в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи.

Місцеві жителі повідомляють, що вибухи лунають в районі Антонівського мосту. Також у місті чути постріли. 

Про це пишуть місцеві телеграм-канали. 

Жителі Херсона повідомляють, що чули вибухи в районі Антонівського мосту. Також вони нібито чули звук ракети та роботу ППО окупантів. Після цього в місті лунають вибухи.

Ймовірно, вибухи сталися або на Антонівському мості або на місці, де окупанти зберігали свою техніку. Після вибухів у місті чути звуки пострілів. Місцеві вважають, що це, ймовірно, росіяни намагаються збити безпілотник. 

Пропагандистські ЗМІ своєю чергою заявили, що в Херсоні працювала російська ППО і спростували, що міст зруйнований.

Офіційного підтвердження від української сторони про зруйнування мосту, який такий важливий для логістики окупантів, поки не було.

Нагадаємо, військовий експерт назвав, що необхідно зробити ЗСУ для успішного контрнаступу на Херсонщині

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