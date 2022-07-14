У Вінниці та області оголосили день жалоби після атаки Росії

У Вінниці та області п’ятницю, 15 липня, оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки російських військ по будівлі з офісними приміщеннями.

Зауважимо, що наразі відомо про 21 загиблу особу, серед яких троє – це діти.

Про день жалоби повідомили у Вінницькій міськраді.

"Завтра, 15 липня, у Вінниці та області оголошено день жалоби", – йдеться у короткому оголошенні.

Нагадаємо, російські війська 14 липня трьома крилатими ракетами "Калібр" вдарили по Вінниці. У результаті атаки десятки людей загинули та постраждали. Серед жертв є троє дітей.

Також пошкоджено 55 будівель та 40 автомобілів.

Окрім того, після атаки не виходять на зв’язок 46 людей і зараз їх шукають.

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