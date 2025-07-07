У ЗСУ повідомили, яка насправді ситуація біля Лобкового та Степового

ЗСУ / © "Бернлі"

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Ситуація на південному фронті України залишається непростою, однак українські сили повністю контролюють обстановку.

Про це повідомив речник оперативного командування Владислав Волошин в ефірі програми Ранок.LIVE.

За словами Волошина, в окремих напрямках на Запоріжжі та у прибережній зоні Дніпра фіксується активізація ворога, проте інформація про нібито втрату деяких населених пунктів не відповідає дійсності.

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«Наразі ситуація на півдні України доволі непроста, але вона контрольована. Щодо того, чи коментувати мені, чи не коментувати, як DeepState наносить позиції на мапі, я скажу так, що за минулий тиждень жодних штурмів в напрямку населених пунктів Лобкове і Степове не було. Тобто, штурми були, вони були в напрямку Кам’янського, вони були в напрямку Малинівки на Гуляйпільському напрямку», — сказав речник.

Волошин також наголосив на складній ситуації на Придніпровському напрямку, де російські війська намагаються взяти під контроль острівну зону Дніпра.

«Ще в нас на півдні доволі неспокійно на Придніпровському напрямку, де противник намагається взяти під контроль острівну зону Дніпра. Крім того, противник постійно здійснює обстріли, постійно залучає авіацію і наносить авіаційні удари по наших позиціях і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Крім того, противник досить часто у нас, ну майже найбільша зафіксована у нас кількість на всій лінії бойового зіткнення застосувань FPV-дронів», — зазначив він.

Щодо чуток про втрату контролю над деякими селами, речник наголосив, що такого не було.

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«А щодо, скажімо, наступальних дій чи штурмових дій в тих населених пунктах, які чомусь випадково вже стали, вчора були наші, а сьогодні чужі, такого в нас не було і ми про це не повідомляли».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що DeepState повідомив про окупацію Лобкового та Піддубного на Донеччині, а також просування військ РФ біля Степового та Рівнополя.