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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
665
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1 хв

Смертельна ДТП у Дніпропетровській області: на трасі перекинувся автобус із пасажирами

У Дніпропетровській області під час руху автодорогою перекинувся автобус. На жаль, загинула людина, також є чимало постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

На Дніпропетровщині сталася моторошна аварія, під час якої перекинувся автобус із пасажирами. Є загиблий.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

На місці ДТП у Дніпрі працює поліція

На місці ДТП у Дніпрі працює поліція

Деталі про ДТП у Дніпрі

Поліція Дніпра працює на місці смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Аварія сталася 7 липня близько 5:00 в Петриківському районі.

«За попередньою інформацією, водій автобуса „VAN HOOL“ не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини та перекинувся», — повідомили у поліції.

В результаті ДТП, попередньо, загинув один пасажир автобуса, ще 17 осіб отримали тілесні ушкодження. Постраждалих було госпіталізовано до медичних закладів для надання необхідної допомоги.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини та тілесні ушкодження).

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Раніше неподалік Штукенброк-Зенне сталася трагічна аварія за участі українців. Під час ДТП загинула дворічна дитина, інші члени родини отримали поранення.

ДТП сталося на автомагістралі А33 поблизу за участі п’ятьох українців — 34-річного водія, його 26-річної пасажирки та трьох дітей: двох дворічних дівчаток і шестирічної дитини. Під час руху водій Peugeot раптово змінив смугу руху з правої на ліву, не помітивши наближення Opel, яким керував 24-річний чоловік з Боргентрайха.

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Дата публікації
Кількість переглядів
665
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