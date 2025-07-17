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- Війна
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Удар РФ по Добропіллю на Донеччині: кількість жертв зросла
Російські війська вбили чотирьох людей у Добропіллі, що на Донеччині.
У Добропіллі Донецької області внаслідок удару РФ 16 липня зросла кількість жертв. Загинуло 4 людини.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Додається, що відомо про 27 поранених. Наразі триває розбір завалів.
«Маємо надію, що нових жертв більше не буде, адже на момент удару торговий центр був уже закритий», — зазначив Філашкін.
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