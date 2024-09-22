Удари далекобійною зброєю перешкодили б РФ перекидати війська на фронт - CNN

Вплив далекобійних ударів на війну може бути "обмеженим", але це не означає, що ракети не приносять користі Україні.

Про це пише CNN.

Директор із військових наук Королівського інституту об’єднаних служб Метью Севілл вказує на ризикованість риторики президента Володимира Зеленського щодо західних союзників і критики їхніх обмежень на використання далекобійної зброї. Хоча така позиція може бути сприйнята як звинувачення у боягузтві, успішна реалізація цієї стратегії може принести Україні значні політичні дивіденди.

Серед експертів існують різні думки щодо реальної ефективності далекобійних ракет. Згідно з даними розвідки США, приблизно 90% російських літаків, які запускають численні керовані авіаційні бомби (КАБ), розташовані на відстані понад 300 кілометрів від кордону України, що виходить за межі дії ракет ATACMS. Нещодавно Росія також перемістила літаки з двох баз ближче до кордону далі на схід, що може зменшити їхню вразливість.

Севілл вважає, що багато цілей, можливо, були переміщені вглиб території Росії, що обмежує вплив українських далекобійних ударів. Однак ракети, такі як Storm Shadow, все ще можуть виявитися ефективними для ураження військових штабів та складів боєприпасів, які залишаються в досяжності. Наприклад, ATACMS з касетними боєголовками здатні завдати серйозної шкоди російським аеродромам, і за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), 15 російських аеродромів потрапляють у радіус дії цих ракет.

Експерт Джордж Баррос зазначає, що навіть публічні дебати на тему використання далекобійної зброї вже змусили Росію перемістити свої літаки далі від кордону, що може зменшити кількість бомбардувань і надати Збройним Силам України цінний час для підготовки до можливих атак. Він підкреслює, що дозволивши удари по російських позиціях у радіусі 300 кілометрів, союзники змусили Росію переосмислити ризики, пов’язані з перекиданням військ і техніки.

Баррос також виявив принаймні 200 потенційних цілей у межах дії ATACMS, включаючи військові частини, склади пального, зброї та навіть штаби російських військових округів. Севілл вважає, що ATACMS можуть серйозно пошкодити російські радари та системи протиповітряної оборони. Якщо вдасться "пробити дірку" в цих системах, українські безпілотники зможуть ефективніше діяти вглибині російської території.

Крім того, радіус дії ракет може бути розширено, якщо їх запускати з українських позицій у Курській області. Це відкриває нові можливості для стратегічних ударів по російських військах та інфраструктурі, підвищуючи шанси України на успішні контратаки та відновлення своїх територій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери України не дають дозволу на використання далекобійної зброї через побоювання ескалації конфлікту. Він також зазначив, що розвідки країн світу обмінюються інформацією щодо потенційних наслідків таких дій.

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