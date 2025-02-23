Україна має шанс на завершення війни цього року – Сибіга

Сибіга підкреслив, що Україна максимально мобілізує свою дипломатичну службу для досягнення справедливого миру та завершення війни.

Головною метою держави є досягнення справедливого та всеосяжного миру у цьому році.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час форуму “Україна. Рік 2025” .

“На третьому році російської агресії ми дійсно маємо шанс завершити війну, хоч цей шлях і складний”, – наголосив Сибіга.

Він зазначив, що нинішній період є турбулентним, і наголосив на необхідності активізації зусиль на міжнародному рівні.

“Сьогодні справді настав час пристебнути дипломатичні паски безпеки. Ми не повинні піддаватися емоціям, а маємо діяти чітко та злагоджено”, – додав міністр.

Він також зазначив, що це є ключовим завданням, яке поставив президент України.

Нагадаємо, абсолютна більшість українців категорично проти (91%) переговорів США та РФ щодо припинення війни без участі Києва.

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