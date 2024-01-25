Україна якісною ППО нівелювала перевагу РФ у повітрі - ЗМІ

Україна продемонструвала, що перевага у повітрі може бути нівельована коштом якісної ППО.

Україна довела, що навіть велика перевага у повітрі, яку мала Росія у війні проти нашої держави, може бути нівельована коштом якісної ППО.

Про це йдеться в матеріалі Business Insider.

Як зазначається, війна, яку розв’язала РФ проти України, продемонструвала, що перевага у повітрі може бути нівельована коштом якісної ППО. Тож у випадку прямої війни меж США та Росією чи Китаєм, домінації в повітрі скоріш за все не буде.

"Сторона, яка має перевагу в повітрі, не обов'язково має робити це постійно. Потрібно синхронізувати цю можливість відповідно до конкретної мети, маючи перевагу в повітрі на окремих ділянках протягом певного часу. Але важливо об’єднати цю домінацію із загальною схемою маневру, інакше це буде просто перевага в повітрі для розваги", – розповів віцеочільник штабу ВПС США Девід Олвін.

Видання вважає, що ці слова Олвін сказав на тлі повітряних операцій США на Близькому Сході.

"Пентагон зміг провести ці ударні операції без перерв і втручань. Це може змінитися у разі потенційної війни між США та іншою великою державою, такою як Китай. Якщо в західній частині Тихого океану спалахне конфлікт, про що попереджають експерти та офіційні особи, домінування в повітрі може не бути довгостроковою можливістю для жодної зі сторін", – йдеться в тексті.

Нагадаємо, що Росія шукає нову тактику та готує потужну атаку по Україні.

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