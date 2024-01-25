Украина качественной ПВО нивелировала преимущество РФ в воздухе — СМИ

Украина продемонстрировала, что преимущество в воздухе может быть нивелировано за счет качественной ПВО.

Украина доказала, что даже большое преимущество в воздухе, которое имела Россия в войне против нашего государства, может быть нивелировано за счет качественной ПВО.

Об этом говорится в материале Business Insider.

Как отмечается, война, развязанная РФ против Украины, продемонстрировала, что преимущество в воздухе может быть нивелировано за счет качественной ПВО. Так что в случае прямой войны между США и Россией или Китаем, доминации в воздухе, скорее всего, не будет.

"Сторона, которая имеет преимущество в воздухе, не обязательно должна это делать постоянно. Нужно синхронизировать эту возможность в соответствии с конкретной цели, имея преимущество в воздухе на отдельных участках в течение определенного времени. Но важно объединить эту доминацию с общей схемой маневра, иначе это будет просто преимущество в воздухе для развлечения», – рассказал вице-глава штаба ВВС США Дэвид Олвин.

Издание считает, что слова Олвин сказал на фоне воздушных операций США на Ближнем Востоке.

"Пентагон смог провести эти ударные операции без перерывов и вмешательств. Это может измениться в случае потенциальной войны между США и другим крупным государством, таким как Китай. Если в западной части Тихого океана разразится конфликт, о чем предупреждают эксперты и официальные лица, доминирование в воздухе может не быть долгосрочной возможностью ни для одной из сторон", – говорится в тексте.

Напомним, что Россия ищет новую тактику и готовит мощную атаку по Украине.

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