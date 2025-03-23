Україна зробила неефективними російські КАБИ: у чому причина

Використання російською армією керованих авіаційних бомб (КАБ) стало великою проблемою для ЗСУ, але з часом цю російську чудо-зброю вдалося зробити неефективною.

Військовий аналітик, колишній консультант Пентагону Рубен Джонсон у статті для 19fortyfive назвав причину, через яку ця перевага росіян була нівельована.

Він зауважив, що завдяки сучасній електронній системі наведення і корекції курсу ці російські бомби з великим зарядом вибухівки точно вражали цілі та призводили до руйнівних наслідків на місці влучання. Це давало змогу завдавати ударів по українському тилу та пробивати шлях піхоті окупаційної армії на передовій.

Неефективними удари по тилових об’єктах в Україні стали після того, як українці змогли створити систему радіоелектронної боротьби LIMA, яка зробила російські керовані авіабомби вкрай неточними. Ця система є комбінацією глушіння сигналів, спуфінгу (підміни координат) та кібератаки на навігаційний приймач системи наведення керованої бомби.

Зрозумівши неефективність цього способу ураження противник припинив бомбардування тилових об’єктів, зосередившись на ударах КАБами по передових позиціях ЗСУ на фронті. Проте й тут українцям вдалося вибудувати "електронну стіну", внаслідок чого російські бомби замість вражати опорні пункти Сил оборони летіли куди прийдеться, часом вражаючи позиції російських же військ.

"Одна зі слабких сторін Росії, яка ніколи не зникає. Вони, схоже, думають, що все ще перебувають у Сирії, чи Чечні, чи в якійсь африканській країні — десь там, де ворог не має технічних навичок і не має можливості дати відсіч у межах електромагнітного спектру. Саме зарозумілість і їхня нездатність адаптуватися на полі бою так швидко, як ми, дозволяє нам кожного разу їх перемагати", — процитував Рубен Джонсон представника української компанії, що виробляє системи РЕБ.

Нагадаємо, у п’ятницю, 21 березня, українські льотчики завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у селі Глотово Бєлгородської області РФ.

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