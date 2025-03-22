Операція ЗСУ в Бєлгородській області: яка мета українських підрозділів – Світан

Одне із завдань українських військ у Бєлгородській області РФ створити зону безпеки біля кордону з Україною.

Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан в ефірі "24 каналу".

За його словами, російська територія, яку беруть під свій контроль ЗСУ, повинна стати такою ж "буферною зоною", яку було створено в Курській області РФ.

"Зайшовши на кілька кілометрів углиб Бєлгородської області можемо покращити наше оборонне становище. Краще створювати буферну зону на російській території", - наголосив експерт.

На його думку, ЗСУ можуть розширювати свою присутність не тільки у Курській та Бєлгородській областях, але й проводити операцію на третьому напрямку: у Брянській області - у бік Клинців та нафтопроводу "Дружба".

Нагадаємо, у відповідь на спроби російської армії прорвати кордон України на Сумщині підрозділи ЗСУ переносять бойові дії на територію Бєлгородської області РФ.

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