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Українська авіація протягом доби завдала по ворогу 16 ударів - Генштаб

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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112
Час на прочитання
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Українська авіація протягом доби завдала по ворогу 16 ударів - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сумарно уражено 20 місць зосередження живої сили, озброєння і техніки окупантів.

Українська авіація протягом доби завдала по ворогу 16 ударів.

Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також шість позицій зенітно-ракетних комплексів противника.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 13 листопада. 

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління та 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів. 

Нагадаємо, російські окупанти продовжують наступати на Україну на трьох напрямках - Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. Також загарбники для поповнення втрат готують мобілізованих до бойових дій. 

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Дата публікації
Перегляди
112
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