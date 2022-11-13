Українська авіація протягом доби завдала по ворогу 16 ударів - Генштаб

Українська авіація протягом доби завдала по ворогу 16 ударів.

Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також шість позицій зенітно-ракетних комплексів противника.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 13 листопада.

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Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління та 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують наступати на Україну на трьох напрямках - Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. Також загарбники для поповнення втрат готують мобілізованих до бойових дій.

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