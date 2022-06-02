Українська ППО збила російську ракету в районі Обухова

Вчора, 1 червня, в районі Обухова на Київщині українські сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

Варто зазначити, що внаслідок цього пролунали вибухи.

Про це повідомила поліція Київської області.

"1 червня близько 22 години спрацювала ППО. Внаслідок вибуху постраждалих та руйнувань немає. Лише на деякий час в декількох населених пунктах було відсутнє світло", - поінформували у відомстві.

Зазначається, що працівники поліції провели огляд місця події.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 99-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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