Українська ракета вразила ціль на 700 кілометрів на території РФ – Камишін

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, що минулого року Сили оборони почали працювати по цілях в глибині Росії ракетами українського виробництва. Так, українська ракета вразила ціль на відстані 700 кілометрів – на території Росії.

Про це він розповів 25 лютого на форумі "Україна. Рік 2024".

"Це ракетна програма, але про неї я скажу не більше, ніж президент. У нас з'явилась далекобійна зброя, яка вразила ціль на 700 кілометрів", – прокоментував Камишін.

Міністр також анонсував успішні наземні операції цього року.

"Минулого року Сили оборони почали працювати по стратегічних цілях в глибинні Росії виробленим в Україні озброєнням. Ми побачили в ділі, в повітрі дронами, побачили їх на морі. Цей рік стане роком, коли ми побачимо їх на землі", – зазначив Камишін.

Він додав, що цього року, українці дізнаються про наземні роботизовані системи, які Сили оборони застосовуватимуть проти окупантів.

Нагадаємо, Камишін зробив заяву про використання наземних дронів на війні 2024 року.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що на сьогодні 90% всіх БПЛА, які використовуються на полі бою, вироблені в Україні.

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