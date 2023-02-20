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Українські прикордонники відбили 6 атак ворога у передмісті Бахмута: деталі

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Час на прочитання
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Українські прикордонники відбили 6 атак ворога у передмісті Бахмута: деталі

Фото: ДПСУ

У ближньому бою знищено шістьох загарбників, девʼять – поранено, решта – втекла.

Українські прикордонники у передмісті Бахмута відбили шість потужних атак противника та контратакували.

Про це інформує Держприкордонслужба.

Минулої доби надвечір прикордонники зі стрілецької зброї у передмісті Бахмута зупинили атаку 20 "вагнерівців". Нападники закріпились у спорудах й очікували на вогневу підтримку. Прикордонники-розвідники у взаємодії з воїнами ЗСУ ворога контратакували. У ближньому бою знищено шістьох загарбників, девʼять – поранено, решта – втекла.

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Прикордонники-мінометники знищили піхоту противника, а оператори БПЛА навели і скорегували вогонь на нападників, які намагались сховатись від обстрілів. Втрати окупантів уточнюються.

Ситуація у Бахмуті: останні новини

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни атакують на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Нагадаємо, що у Бахмуті вже із верхніх поверхів будинків видно передові позиції росіян, але в місті досі працює базар.

Військовослужбовець ЗСУ з позивним "Киянин" розповів, що станом на 18 лютого ворог підтягує до Бахмута свіжі резерви, проте місто стоїть.

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Дата публікації
Перегляди
807
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