Украинские пограничники отразили 6 атак врага в пригороде Бахмута: детали

В ближнем бою уничтожены шесть захватчиков, девять – ранены, остальные – сбежали.

Украинские пограничники в пригороде Бахмута отразили шесть мощных атак противника и контратаковали.

Об этом информирует Госпогранслужба.

В прошлые сутки вечером пограничники из стрелкового оружия в пригороде Бахмута остановили атаку 20 "вагнеровцев". Нападавшие закрепились в сооружениях и ожидали огневую поддержку. Пограничники-разведчики во взаимодействии с воинами ВСУ врага контратаковали. В ближнем бою уничтожены шесть захватчиков, девять – ранены, остальные – сбежали.

Пограничники-минометчики уничтожили пехоту противника, а операторы БПЛА навели и скорректировали огонь на нападавших, пытавшихся скрыться от обстрелов. Потери окупантов уточняются.

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне атакуют на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Напомним, что в Бахмуте уже с верхних этажей домов видны передовые позиции россиян, но в городе до сих пор работает базар.

Военнослужащий ВСУ с позывным "Киевлянин" рассказал, что по состоянию на 18 февраля враг подтягивает в Бахмут свежие резервы, однако город стоит.

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