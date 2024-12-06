Українські військові просуваються далі в Курській області: деталі від ISW

Збройні сили України просунулися на території країни-агресорки в Курській області. Втім, армія РФ також має просування в межах "українського виступу".

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Геолокаційні кадри, опубліковані 4 грудня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в центр Дарино (на південний схід від Коренєво", йдеться у звіті американських фахівців.

Тим часом так званий р осійський мілблогер заявив 4 грудня, що росіяни просунулися поблизу Малої Локні (на північ від Суджі) і нібито очищають територію на тлі наступальних операцій у північному Суджанському районі. Втім, в ISW ще не спостерігала підтвердження нещодавнього просування Росії на північ від Суджі.

Окрім того, 5 грудня російські джерела повідомили, що українські сили контратакують на південний схід від Коренєво в районі Новоіванівки та Миколаєво-Дарино.

За інформацією аналітиків, що частини російського 56-го полку ПДВ і загони безпілотників 106-ї дивізії ПДВ продовжують діяти по всій Курській області; а підрозділи 51-го полку ПДВ і 104-го полку ПДВ утримують позиції поблизу Миколаєво-Дарино та Даріно.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, яких втрат зазнали ЗСУ під час наступу на Курщину. З його слів, втрати ЗСУ були фактично удвічі меншими за російські.

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