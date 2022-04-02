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Українські воїни знищили російську вогнеметну систему "Буратіно"

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Українські воїни знищили російську вогнеметну систему "Буратіно"

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Ворожу техніку знищили спільними зусиллями ССО, Сухопутні війська та Тероборона.

Українські військові знищили російську важку вогнеметну систему "Буратіно".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Командування Сил спеціальних операцій ЗС України , Сухопутні війська ЗС України та Територіальна оборона ЗС України  передали черговий привіт російським окупантам від українського народу. Зокрема, знищено і важку вогнеметну систему "Буратіно". Разом переможемо!" — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, у Держспецзв’язку показали, як українські захисники знищують колону з забезпеченням ворога.

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