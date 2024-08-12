Український дрон "поцупив" у росіян автомат: з'явилося відео

Трофей вагою чотири кілограми вдалося роздобути, підчепивши його на магніт.

Український безпілотник забрав у російських загарбників 4-кілограмову зброю, підчепивши її спеціальним магнітом на тросі.

Про це повідомив інструктор з підготовки операторів БпЛА Олег Стельмах у Facebook.

На оприлюдненому відео можна помітити безпілотник, що летить і несе автомат, прикріплений до троса.

Український дрон несе ворожий автомат, який підчепив на магніт / Фото: Олег Стельмах / facebook.com

За словами автора публікації, трофей вдалося роздобути його учневі, підчепивши його на магніт.

Вага захопленого автомата – чотири кілограми.

"Зараз не жартую. На зворотному шляху мій учень зачепив у ор**в автомат. Реально не жартую", – прокоментував відео Олег Стельмах.

Зі свого боку голос за кадром заявив, що автомат вдалося роздобути після успішної ліквідації російського окупанта.

"Убили і забрали", – йдеться у відео.

Опубліковано Oleg Stelmakh Пʼятниця, 9 серпня 2024 р.

До слова, німецьке видання BILD, посилаючись на власні джерела, заявило, що Україна незабаром застосує далекобійні дрони, які можуть атакувати навіть Урал і Заполяр'я. За інформацією видання, вже цього року Україна зможе запускати дрони з далекобійністю до 2000 км і більше. Вони заповнять дефіцит ракет середньої й великої дальності. За даними джерела, до кінця року одразу 10 виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2500 км.

Нагадаємо, український безпілотник знищив у Росії унікальний радар ядерного стримування.