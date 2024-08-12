Український дрон "поцупив" у росіян автомат: з'явилося відео

Трофей вагою чотири кілограми вдалося роздобути, підчепивши його на магніт.
Український безпілотник забрав у російських загарбників 4-кілограмову зброю, підчепивши її спеціальним магнітом на тросі.
Про це повідомив інструктор з підготовки операторів БпЛА Олег Стельмах у Facebook.
На оприлюдненому відео можна помітити безпілотник, що летить і несе автомат, прикріплений до троса.
За словами автора публікації, трофей вдалося роздобути його учневі, підчепивши його на магніт.
Вага захопленого автомата – чотири кілограми.
"Зараз не жартую. На зворотному шляху мій учень зачепив у ор**в автомат. Реально не жартую", – прокоментував відео Олег Стельмах.
Зі свого боку голос за кадром заявив, що автомат вдалося роздобути після успішної ліквідації російського окупанта.
"Убили і забрали", – йдеться у відео.
Опубліковано Oleg Stelmakh Пʼятниця, 9 серпня 2024 р.
До слова, німецьке видання BILD, посилаючись на власні джерела, заявило, що Україна незабаром застосує далекобійні дрони, які можуть атакувати навіть Урал і Заполяр'я. За інформацією видання, вже цього року Україна зможе запускати дрони з далекобійністю до 2000 км і більше. Вони заповнять дефіцит ракет середньої й великої дальності. За даними джерела, до кінця року одразу 10 виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2500 км.
Нагадаємо, український безпілотник знищив у Росії унікальний радар ядерного стримування.
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