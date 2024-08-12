Украинский дрон "украл" у россиян автомат: появилось видео

Трофей весом четыре килограмма удалось раздобыть, поддев его на магнит.

Украинский беспилотник забрал у российских захватчиков 4-килограммовое оружие, поддев его специальным магнитом на тросе.

Об этом сообщил инструктор по подготовке операторов БпЛА Олег Стельмах в Facebook.

На обнародованном видео можно заметить летящий беспилотник, который несет автомат, прикрепленный к тросу.

Украинский дрон несет вражеский автомат, который подцепил на магнит / Фото: Олег Стельмах / facebook.com

По словам автора публикации, трофей удалось раздобыть его ученику, поддев его на магнит.

Вес захваченного автомата – четыре килограмма.

"Сейчас не шучу. На обратном пути мой ученик зацепил у ор**в автомат. Реально не шучу", – прокомментировал видео Олег Стельмах.

Со своей стороны голос за кадром заявил, что автомат удалось раздобыть после успешной ликвидации российского оккупанта.

"Убили и забрали", – говорится в видео.

Опубликовано Oleg Stelmakh Пятница, 9 августа 2024 г.

К слову, немецкое издание Bild, ссылаясь на собственные источники, заявило, что Украина вскоре применит дальнобойные дроны, которые могут атаковать даже Урал и Заполярье. По информации издания, уже в этом году Украина сможет запускаить дроны с дальнобойностью до 2000 км и больше. Они восполнят недостаток ракет средней и большой дальности. По данным источника, к концу года сразу 10 производителей поставят ВСУ дроны с дальнобойностью до 2500 км.

Напомним, украинский беспилотник уничтожил в России уникальный радар ядерного сдерживания.