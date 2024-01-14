Український дрон знищив евакуаційну групу окупантів: відео з поля бою

У Мережі показали бойову роботу оператора дрона із 3-го батальйону оперативного призначення “Свобода”
В околицях Спірного на Донеччині українські захисники застосували FPV-дрон проти евакуаційної групи окупантів. Удар виявився влучним.
Це засвідчує відео, опубліковане в Telegram-каналі військового оглядача Юрія Бутусова.
“Відмінусувати” окупантів вдалося завдяки вмілим діям оператора дрона із 3-го батальйону оперативного призначення “Свобода”, що входить до складу 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії “Рубіж”.
Як відомо, як формування Нацгвардії батальйон “Свобода” обороняв Київщину, звільняв Ірпінь, Бучу, Гостомель. Після відступу ворога з Київщини “свободівці” вирушили на схід, де брали участь у битвах за Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, околиці Горлівки, Бахмут.
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Нагадаємо, раніше в Мережі з’явилося епічне відео бездарного штурму російських окупантів на позиції ЗСУ поблизу села Спірного на Донеччині, північніше Соледара. Ворог втратив бойову техніку, а солдати здалися в полон.
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