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Український дрон знищив евакуаційну групу окупантів: відео з поля бою

Український дрон знищив евакуаційну групу окупантів: відео з поля бою

Удар дрона по російських окупантах / Фото: скриншот з відео

У Мережі показали бойову роботу оператора дрона із 3-го батальйону оперативного призначення “Свобода”

В околицях Спірного на Донеччині українські захисники застосували FPV-дрон проти евакуаційної групи окупантів. Удар виявився влучним. 

Це засвідчує відео, опубліковане в Telegram-каналі військового оглядача Юрія Бутусова.

“Відмінусувати” окупантів вдалося завдяки вмілим діям оператора дрона із 3-го батальйону оперативного призначення “Свобода”, що входить до складу 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії “Рубіж”.

Український дрон знищив евакуаційну групу окупантів

Український дрон знищив евакуаційну групу окупантів

Як відомо, як формування Нацгвардії батальйон “Свобода” обороняв Київщину, звільняв Ірпінь, Бучу, Гостомель. Після відступу ворога з Київщини “свободівці” вирушили на схід, де брали участь у битвах за Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, околиці Горлівки, Бахмут.

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Нагадаємо, раніше в Мережі з’явилося епічне відео бездарного штурму російських окупантів на позиції ЗСУ поблизу села Спірного на Донеччині, північніше Соледара. Ворог втратив бойову техніку, а солдати здалися в полон.

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