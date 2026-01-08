ТСН у соціальних мережах

Війна
79
1 хв

В армії РФ знову недорахувалися тисячу солдатів: нові дані про втрати окупантів

Російські загарбники знову зазнали втрат на полі бою. За минулу добу вони втратили чимало техніки та живої сили.

Анастасія Павленко
Окупанти

Окупанти / © Associated Press

Втрати російських окупантів у війні проти України 8 січня сягнули 1 215 900 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідувати ще 1 400 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 215 900 (+1 400) осіб

  • танків — 11 521 (+6)

  • бойових броньованих машин — 23 874 (+9)

  • артилерійських систем — 35 874 (+17)

  • РСЗВ / MLRS — 1 596 (+1)

  • засобів ППО — 1 269

  • літаків — 434

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 102 074 (+225)

  • крилаті ракети — 4 137

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни -2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 73 336 (+112)

  • спеціальна техніка — 4 037

Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються прорватися до села Гришине Донецької області, щоб перекрити логістику для ЗСУ, що підтримує операції у Покровську та Мирнограді.

