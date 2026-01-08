- Дата публікації
-
Категорія
Війна
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
1 хв
В армії РФ знову недорахувалися тисячу солдатів: нові дані про втрати окупантів
Російські загарбники знову зазнали втрат на полі бою. За минулу добу вони втратили чимало техніки та живої сили.
Втрати російських окупантів у війні проти України 8 січня сягнули 1 215 900 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідувати ще 1 400 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 215 900 (+1 400) осіб
танків — 11 521 (+6)
бойових броньованих машин — 23 874 (+9)
артилерійських систем — 35 874 (+17)
РСЗВ / MLRS — 1 596 (+1)
засобів ППО — 1 269
літаків — 434
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 102 074 (+225)
крилаті ракети — 4 137
кораблі / катери — 28
підводні човни -2
автомобільна техніка та автоцистерни — 73 336 (+112)
спеціальна техніка — 4 037
Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються прорватися до села Гришине Донецької області, щоб перекрити логістику для ЗСУ, що підтримує операції у Покровську та Мирнограді.