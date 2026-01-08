ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
481
Время на прочтение
1 мин

В армии РФ вновь недосчитались тысячу солдат: новые данные о потерях оккупантов

Российские захватчики снова понесли потери на поле боя. За прошедшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.

Анастасия Павленко
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупанты

Оккупанты / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины 8 января достигли 1 215 900 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1 400 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 215 900 (+1 400) человек

  • танков — 11 521 (+6)

  • боевых бронированных машин — 23 874 (+9)

  • артиллерийских систем — 35 874 (+17)

  • РСЗО / MLRS — 1 596 (+1)

  • средств ПВО — 1 269

  • самолетов — 434

  • вертолетов — 347

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 102 074 (+225)

  • крылатые ракеты — 4 137

  • корабли / катера — 28

  • подлодки -2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 73 336 (+112)

  • специальная техника — 4 037

Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются прорваться в село Гришино Донецкой области, чтобы перекрыть логистику для ВСУ, поддерживающую операции в Покровске и Мирнограде.

Дата публикации
Количество просмотров
481
