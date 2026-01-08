В армии РФ вновь недосчитались тысячу солдат: новые данные о потерях оккупантов

Оккупанты / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины 8 января достигли 1 215 900 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1 400 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 215 900 (+1 400) человек

танков — 11 521 (+6)

боевых бронированных машин — 23 874 (+9)

артиллерийских систем — 35 874 (+17)

РСЗО / MLRS — 1 596 (+1)

средств ПВО — 1 269

самолетов — 434

вертолетов — 347

БПЛА оперативно-тактического уровня — 102 074 (+225)

крылатые ракеты — 4 137

корабли / катера — 28

подлодки -2

автомобильная техника и автоцистерны — 73 336 (+112)

специальная техника — 4 037

Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются прорваться в село Гришино Донецкой области, чтобы перекрыть логистику для ВСУ, поддерживающую операции в Покровске и Мирнограде.