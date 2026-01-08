- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 481
- Время на прочтение
- 1 мин
В армии РФ вновь недосчитались тысячу солдат: новые данные о потерях оккупантов
Российские захватчики снова понесли потери на поле боя. За прошедшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.
Потери российских оккупантов в войне против Украины 8 января достигли 1 215 900 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1 400 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 215 900 (+1 400) человек
танков — 11 521 (+6)
боевых бронированных машин — 23 874 (+9)
артиллерийских систем — 35 874 (+17)
РСЗО / MLRS — 1 596 (+1)
средств ПВО — 1 269
самолетов — 434
вертолетов — 347
БПЛА оперативно-тактического уровня — 102 074 (+225)
крылатые ракеты — 4 137
корабли / катера — 28
подлодки -2
автомобильная техника и автоцистерны — 73 336 (+112)
специальная техника — 4 037
Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются прорваться в село Гришино Донецкой области, чтобы перекрыть логистику для ВСУ, поддерживающую операции в Покровске и Мирнограде.