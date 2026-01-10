Большая "мясорубка" в Гуляйполе: эксперт объяснил, почему Россия делает ставку на этот город

ВСУ на фронте / © Associated Press

Темпы продвижения российских оккупантов существенно снизились и составляют ориентировочно 7 квадратных километров в сутки. Враг вынужден накапливать резервы, поскольку скорость ликвидации захватчиков Силами обороны Украины превышает темпы их пополнения.

Об этом в эфире «24 Канала» рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По словам эксперта, общая численность российской группировки на территории Украины пока колеблется в пределах 709-712 тысяч человек. Россия выполнила план новой волны мобилизации, привлекая более 400 тысяч контрактников, однако это не дало ожидаемого эффекта на поле боя.

Особенно ощутимые потери враг понес на юге.

«На Запорожском направлении СОУ „перемолотили“ 10 тысяч захватчиков», — подчеркнул Жмайло.

Провал россиян под Купянском и Покровская оборона

Эксперт отметил, что российским подразделениям не удалось реализовать стратегическую операцию на Купянском направлении (Харьковщина). Более того, украинские защитники совершили там успешные контратакующие действия, что значительно усилило переговорную позицию Украины.

Сложная ситуация сохраняется в Донецкой области. В Покровско-Мирноградской агломерации оккупанты несколько погрязли, хотя украинским воинам приходится держать оборону в чрезвычайно тяжелых условиях. Именно из-за неудач на этих участках у Кремля возникла идея усилить давление на другом направлении.

Гуляйполе: «мясорубка» и ложь Путина

Особое внимание Жмайло обратил на ситуацию в Гуляйполе Запорожской области. Россиянам удалось продавить одно из украинских подразделений на начальном этапе, из-за чего линию боестолкновения пришлось выстраивать заново. Чтобы затормозить врага, туда оперативно опрокинули штурмовые подразделения ВСУ.

Пока Гуляйполе превратилось в большую «серую» зону.

По словам эксперта, город поделен на сектора. ВСУ удерживают свои позиции и проводят зачистки, а российские войска пытаются «расползтись» по городу.

«Там идет большая мясорубка. Несколько россияне в этом застряли. Именно Гуляйполе Путин избрал как усиление своей дипломатической позиции, когда появился в военной форме и рапортовал, что город уже взят», — подытожил эксперт.

Реальная ситуация свидетельствует о том, что заявления Кремля о полном контроле над городом являются очередным фейком.

Напомним, ранее майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что диктатор РФ Владимир Путин поставил оккупантам дедлайн до февраля. Теперь оккупанты имеют новый конечный срок по захвату Покровска и Мирнограда на Донетчине, а также Гуляйполя в Запорожской области.