В Одесі затримали агента російських спецслужб.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Сьогодні в ході чергової вдалої операції СБУ затримала в Одесі агента російських спецслужб, що збирав розвіддані, які окупанти використовують для визначення потенційних цілей серед українських силовиків, проведення диверсій і спеціальних інформаційних операцій для їх дискредитації", - сказав Марченко та подякував СБУ за своєчасне виявлення зрадника.

Нагадаємо, Олег Жданов переконаний, що очільник країни-агресорки Володимир Путін на сьогоднішній день власноруч керує війною. І рішення про удар по тепловим електростанціям приймалося особисто Путіним.

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