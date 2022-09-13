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В Одессе задержан агент российских спецслужб

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В Одессе задержан агент российских спецслужб

Иллюстративное фото / Фото: Пресс-служба МВД в Одесской области

Задержанный собирал разведданные, которые оккупанты используют для определения потенциальных целей среди украинских силовиков.

В Одессе задержан агент российских спецслужб.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"Сегодня в ходе очередной удачной операции СБУ задержала в Одессе агента российских спецслужб, собиравшего разведданные, которые оккупанты используют для определения потенциальных целей среди украинских силовиков, проведения диверсий и специальных информационных операций для их дискредитации", — сказал Марченко и поблагодарил СБУ за своевременное выявление предателя.

Напомним, Олег Жданов убежден, что глава страны-агрессорки Владимир Путин на сегодняшний день собственноручно руководит войной. И решение об ударе по тепловым электростанциям принималось лично Путиным.

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