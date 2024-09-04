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На Одещині затримали інформаторку, яка передавала РФ дані про розташування військових частин ЗСУ

На Одещині затримали інформаторку, яка передавала РФ дані про розташування військових частин ЗСУ

На Одещині затримали зрадницю / Офіс Генерального прокурора

Вона передавала зібрану інформацію через Telegram, використовуючи скріншоти з позначками на Google Maps.

В Одеській області прокуратура виявила і оголосила підозру одеситці у державній зраді під час воєнного стану. Підозрювана, маючи антиукраїнські настрої, свідомо вирішила допомагати ворогу.

 Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Вона встановила контакт з оперативним співробітником ФСБ Росії через один з месенджерів і погодилася на співпрацю, обіцяючи за гроші передавати інформацію про українські військові об'єкти. На замовлення російського куратора жінка збирала відомості про розташування військових частин, мобільних вогневих груп і підрозділів Повітряних сил ЗСУ в Одесі.

Зібрану інформацію вона надсилала через Telegram з позначками на скріншотах Google Maps. Загалом вона передала дані про щонайменше 10 об'єктів. Підозрювана розуміла, що ці відомості можуть бути використані для ракетних ударів по об'єктах.

Під час обшуку у жінки вилучено мобільний телефон з доказами її співпраці з кадровим співробітником одного з управлінь ФСБ Росії. Прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Одеській області.

Нагадаємо, в Одесі затримали фітнес-тренера, який за завданням ФСБ підпалював військові автомобілі в Києві, Дніпрі та Одесі. Основною метою були військові позашляховики, пікапи та мультівени.

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