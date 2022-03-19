В Офісі президента озвучили ймовірну тривалість переговорів з Росією

Також Подоляк назвав основні вимоги Києва.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначає, що переговори між Україною та РФ можуть тривати кілька тижнів, попри певні зрушення під час переговорного процесу.

Про це він сказав інтерв'ю Bloomberg TV.

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За його словами, переговори з Росією можуть продовжитися "кілька тижнів або довше", хоча "є ознаки того, що позиція Москви стала більш адекватною".

Подоляк, додав, що основними вимогами української сторони є припинення вогню, відведення військ та політичне врегулювання війни.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк повідомляв, що російська дипломатія, яка славиться своєю грубістю, під час останніх переговорів з українською стороною різко пом’якшилась, зникло хамство з їхнього боку, оскільки повністю усвідомлюють біду, в якій опинилися через напад на Україну.