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В окупованому Мелітополі пролунали сильні вибухи: що відомо про "бавовну"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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В окупованому Мелітополі пролунали сильні вибухи: що відомо про "бавовну"

У Мелітополі видно чорний дим.

Місцеві пишуть, що в місті після вибухів видно чорний дим.

У неділю, 10 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали сильні вибухи. Місцеві жителі кажуть, що їх було чути в місті та прилеглих населених пунктах. 

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. 

Мер міста зазначив, що жителі Мелітополя та кількох прилеглих населених пунктів чули гучні вибухи. 

"Окупанти Мелітопольщини завершують псевдовибори гучною бавовною. Мешканці Мелітополя і навколишніх населених пунктів на півночі та сході міста повідомляють про потужний вибух. Деякі відчули вібрацію", - написав Федоров. 

Видання "РІА-Мелітополь" пише, що після вибуху з боку аеродрому в Мелітополі видно чорний дим. 

Наразі офіційної інформації про те, що сталось, немає. 

Нагадаємо, у Мелітополі окупанти встановили телефонні вежі для підслуховування людей.

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Дата публікації
Перегляди
757
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