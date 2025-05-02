- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 57
- Час на прочитання
- 1 хв
В окупованому Севастополі вночі пролунала серія вибухів (відео)
Також повідомляється про вибухи в інших містах окупованого Криму.
В ніч проти 2 травня в окупованому Севастополі пролунала серія вибухів.
Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах.
Повідомляється, що місто під атакою ударних безпілотників. Також вибухи лунали у Сімферополі.
Телеграм-канал «Кримській вітер» повідомляє, що у Севастополі під ударом аеродром Кача.
Повідомляється також про можливу атаку БпЛА на мисі Тарханкут, а також в районі Сак і Євпаторії.
Також повідомляється про атаку БпЛА на ракету базу в районі Гвардійського.
«В останні 15 хвилин було кілька вибухів з боку села Красне, видно спалахи та звук через 20 секунд у Гвардійському», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що безпілотники СБУ уразили в Росії Муромський приладобудівний завод, що у Володимирській області.
Ми раніше інформували, що Керченський міст, що з’єднує окупований Крим із Росією, продовжує залишатися однією з пріоритетних цілей для українських військових.