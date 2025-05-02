ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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В окупованому Севастополі вночі пролунала серія вибухів (відео)

Також повідомляється про вибухи в інших містах окупованого Криму.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи лунають в окупованому Криму

Вибухи лунають в окупованому Криму / © Associated Press

В ніч проти 2 травня в окупованому Севастополі пролунала серія вибухів.

Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах.

Повідомляється, що місто під атакою ударних безпілотників. Також вибухи лунали у Сімферополі.

Телеграм-канал «Кримській вітер» повідомляє, що у Севастополі під ударом аеродром Кача.

Повідомляється також про можливу атаку БпЛА на мисі Тарханкут, а також в районі Сак і Євпаторії.

Також повідомляється про атаку БпЛА на ракету базу в районі Гвардійського.

«В останні 15 хвилин було кілька вибухів з боку села Красне, видно спалахи та звук через 20 секунд у Гвардійському», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що безпілотники СБУ уразили в Росії Муромський приладобудівний завод, що у Володимирській області.

Ми раніше інформували, що Керченський міст, що з’єднує окупований Крим із Росією, продовжує залишатися однією з пріоритетних цілей для українських військових.

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