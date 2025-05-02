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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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В оккупированном Севастополе ночью раздалась серия взрывов (видео)

Также сообщается о взрывах в других городах оккупированного Крыма.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрывы раздаются в оккупированном Крыму

Взрывы раздаются в оккупированном Крыму / © Associated Press

В ночь на 2 мая в оккупированном Севастополе прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Сообщается, что город под атакой ударных беспилотников. Также взрывы раздавались в Симферополе.

Телеграмм-канал «Крымский ветер» сообщает, что в Севастополе под ударом аэродром Кача.

Сообщается также о возможной атаке БПЛА на мысе Тарханкут, а также в районе Сак и Евпатории.

Также сообщается об атаке БПЛА на ракету базу в районе Гвардейского.

«В последние 15 минут было несколько взрывов со стороны села Красное, видны вспышки и звук через 20 секунд в Гвардейском», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что беспилотники СБУ поразили в России Муромский приборостроительный завод во Владимирской области.

Мы ранее информировали, что Керченский мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией, продолжает оставаться одной из приоритетных целей украинских военных.

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