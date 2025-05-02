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В оккупированном Севастополе ночью раздалась серия взрывов (видео)
Также сообщается о взрывах в других городах оккупированного Крыма.
В ночь на 2 мая в оккупированном Севастополе прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
Сообщается, что город под атакой ударных беспилотников. Также взрывы раздавались в Симферополе.
Телеграмм-канал «Крымский ветер» сообщает, что в Севастополе под ударом аэродром Кача.
Сообщается также о возможной атаке БПЛА на мысе Тарханкут, а также в районе Сак и Евпатории.
Также сообщается об атаке БПЛА на ракету базу в районе Гвардейского.
«В последние 15 минут было несколько взрывов со стороны села Красное, видны вспышки и звук через 20 секунд в Гвардейском», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что беспилотники СБУ поразили в России Муромский приборостроительный завод во Владимирской области.
Мы ранее информировали, что Керченский мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией, продолжает оставаться одной из приоритетных целей украинских военных.