В оккупированном Севастополе ночью раздалась серия взрывов (видео)

Взрывы раздаются в оккупированном Крыму / © Associated Press

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В ночь на 2 мая в оккупированном Севастополе прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Сообщается, что город под атакой ударных беспилотников. Также взрывы раздавались в Симферополе.

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Телеграмм-канал «Крымский ветер» сообщает, что в Севастополе под ударом аэродром Кача.

Сообщается также о возможной атаке БПЛА на мысе Тарханкут, а также в районе Сак и Евпатории.

Также сообщается об атаке БПЛА на ракету базу в районе Гвардейского.

«В последние 15 минут было несколько взрывов со стороны села Красное, видны вспышки и звук через 20 секунд в Гвардейском», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что беспилотники СБУ поразили в России Муромский приборостроительный завод во Владимирской области.

Мы ранее информировали, что Керченский мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией, продолжает оставаться одной из приоритетных целей украинских военных.