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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Раде зарегистрировали законопроект о ратификации соглашения с США

Автором законопроекта выступил премьер Денис Шмигаль.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Верховная Рада

Верховная Рада / © Associated Press

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о ратификации соглашения по добыче полезных ископаемых, которое накануне подписали с Соединенными Штатами.

Соответствующий документ появился на сайте Верховной Рады.

Документ под названием «Проект Закона о ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления» представлен правительством.

Автором законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмигаль.

Ранее сообщалось, что вице-премьер и министерша экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что документ соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США нуждается в ратификации украинского парламента. И это должно произойти как можно быстрее.

Мы ранее информировали, что администрация президента США Дональда Трампа пытается в кратчайшие сроки начать реализацию соглашения о полезных ископаемых, заключенного между Киевом и Вашингтоном 30 апреля.

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