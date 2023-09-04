В ООН заявили, що для визнання геноциду в Україні "немає достатніх доказів"

Голова незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе під час пресконференції у Києві заявив, що комісія наразі не дійшла висновку, що в країні відбувається геноцид.

Про це пише "Радіо Свобода".

"На даному етапі ми все ще не дійшли висновку, що (в Україні – ред.) відбувається геноцид. Ми чудово усвідомлюємо занепокоєння та закиди щодо цього злочину… На даний момент ми не маємо достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій Конвенцією про геноцид. Ви пам’ятаєте, що це питання умислу, умислу злочинців. Має бути "потреба" знищити певну групу", – сказав Ерік Мьосе.

Однак голова незалежної міжнародної комісії ООН каже, що розслідування в Україні продовжуватимуть.

За його словами, раніше комісія вже зазначала, що "в російських ЗМІ були певні заяви, які, можливо, могли мати стосунок до питання про підбурювання до геноциду".

"Це одна лінія, якої ми дотримуємося, і ми її розглянемо. Але поки висновків немає", – каже Мьосе.

Ерік Мьосе додав, що "це питання не слід розглядати окремо від інших наших висновків".

Нагадаємо, в ООН запропонували виконати деякі вимоги Росії заради "зернової угоди".

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