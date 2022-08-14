В РНБО спростували фейки Кремля про "марну" допомогу Україні від США

Кремлівська пропаганда цього тижня через іноземних спікерів та медіа поширювала чергові фейки.

Цього разу, зокрема, про "марність" підтримки України Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Так, співзасновник групи Pink Floyd Р. Уотерс в інтерв'ю CNN звинуватив президента США Джо Байдена у тому, що він не намагається вмовити президента України Володимира Зеленського сісти за стіл перемовин із Росією. Також співак додав, що НАТО "спровокувало" Путіна на війну з Україною.

Американський журналіст Б. Свонн наполягає на тому, що американці даремно платять за "демократію" в Україні, а санкції проти РФ не діють.

Видання The American Conservative опублікувало матеріал відомого своєю співзвучною пропаганді РФ риторикою експерта Д. Бендоу, в якому той наголошує, що заклики Володимира Зеленського про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму "лише ускладнюють перемовини з Кремлем".

"На тлі успіхів ЗСУ ворог намагається тимчасово "заморозити" конфлікт, змусивши Україну сісти за стіл перемовин на вигідних для Москви умовах", - наголошують в РНБО.

Нагадаємо, в Одеській ОВА спростували заяви про загрозу голоду та дефіцит продовольства.

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