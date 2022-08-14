Фейгін припустив, що під час зустрічі обговорюватимуть Джо Байден та Сі Цзіньпін

Зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіня може відбутися на полях або саміту G7, або саміту АТЕС.

Російський правозахисник та опозиційний політичний діяч Марк Фейгін впевнений, що зустріч лідерів США та Китаю відбудеться.

Про це пише 24 канал.

Він нагадав, що напередодні приїзду спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань Джо Байден та Сі Цзіньпінь говорили телефоном понад дві години.

"Скоріше за все, вони про все домовилися: "Давай показуй символічне обурення, не втрачай обличчя, і так далі. А ми з тобою потім усе вирішимо", - говорить він.

На думку Фейгіна, Сі Цзіньпіню потрібна гарантія дотримання загальновідомого принципу "одна країна – дві системи" та визнання Тайваню частиною Пекіна.

Однак наразі, зауважив Фейгін, мовиться про більш важливі стратегічні речі.

"Мені здається, мова йде про якийсь глобальний договір. На кшталт того, який свого часу укладали Мао та Ніксон, який складав Кіссінджер, він був головним протагоністом проєкту цього договору між Пекіном та Вашингтоном. Предмет розподілу – Росія",

– вважає Фейгін.

Фейгін вважає, що це може бути довга поетапна угода, яка включає масу речей.

"Ми чули ще за Трампа: "Треба стримувати Китай, не можна дати йому з'їсти Росію. Він же отримає гігантські землі, можливості для економічного розвитку. Мені здається, після війни вони (США – ред.) сказали: "Нехай забирають, краще Китай вже. З ним якось домовимося. Але не з цими (росіянами – ред.)", – пояснив правозахисник.

За словами російського правозахисника, головна мета зустрічі – розподілити зони інтересів.

"Ви не лізете туди, ми не ліземо до вас. А якщо ви шляхом економічної експансії викручуватимете руки Москві – ми вам допоможемо: обкладатимемо санкціями, і куди вони подінуться?", – підкреслив Фейгін.

Фейгін вважає, Китай зацікавлений у м'якій, а не тотальній поразці росіян, аби взяти їх "тепленькими". Китай буде домовлятися і з будь-ким, хто очолюватиме Росію.



"Для китайців це не має значення. Вони взаємодіють і з терористичними системами, і з демократичними. Вони домовляться з будь-яким (президентом Росії – ред.). Якщо лише частина росія не стане західноінтегрованою країною. Але поки ми цього не спостерігаємо", – резюмував він.

Нагадаємо, лідер Китаю вперше планує зустрітися з Джо Байденом. Зустріч можуть провести восени: або на саміті Великої двадцятки в Індонезії, або на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Таїланді. Офіційних підтверджень місця і часу зустрічі поки немає.

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