В Україні майже 1,5 млн людей отримали статус внутрішньо переміщених осіб

В Україні як внутрішні переселенці офіційно зареєструвалися майже 1,5 млн людей. З 8 квітня їм нараховуються державні виплати.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Майже 1,5 млн людей офіційно зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи. Ми почали виплати для них із 8 квітня. По 2 тис. грн на кожного дорослого та по 3 тис. грн на дитину або особу з інвалідністю. Наразі вже 250 тисяч людей отримали свої кошти. Поступово будемо перераховувати гроші всім нашим вимушеним переселенцям”, - наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити додаткових 17 млрд грн на фінансування Міністерства внутрішніх справ та 16 млрд грн для Міністерства оборони України.

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