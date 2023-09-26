В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Причиною тривоги є зліт ворожого винищувача МіГ-31К.
Україною поширилася повітряна тривога. Станом на 14:25 26 вересня "почервоніли" усі області.
Про це свідчить мапа тривог.
Зазначимо, о 13:30 була оголошена тривога у східних областях. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. Через годину тривога охопила усю країну.
У командування Повітряних сил закликають не нехтувати сигнали тривоги через небезпеку ракетного удару. Причиною тривоги є зліт ворожого винищувача МіГ-31К, який несе гіперзвукові ракети "Кинджал".
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти у Севастополі жаліються, що їх та дітей вигнали із укриття під час тривоги.
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