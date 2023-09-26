Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
5100
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Повітряна тривога / Фото: ТСН.ua

Причиною тривоги є зліт ворожого винищувача МіГ-31К.

Україною поширилася повітряна тривога. Станом на 14:25 26 вересня "почервоніли" усі області.

Про це свідчить мапа тривог.

Зазначимо, о 13:30 була оголошена тривога у східних областях. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. Через годину тривога охопила усю країну.

У командування Повітряних сил закликають не нехтувати сигнали тривоги через небезпеку ракетного удару. Причиною тривоги є зліт ворожого винищувача МіГ-31К, який несе гіперзвукові ракети "Кинджал".

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - сказано у повідомленні.

Масштабна повітряна тривога 26 вересня 2023 / ©
Масштабна повітряна тривога 26 вересня 2023

Нагадаємо, окупанти у Севастополі жаліються, що їх та дітей вигнали із укриття під час тривоги.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
5100
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація