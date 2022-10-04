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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: пройдіть в укриття (карта)

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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: пройдіть в укриття (карта)

Фото з відкритих джерел

"Почервоніла" майже вся Україна.

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога. 

Станом на 14.40 4 жовтня сирени лунають майже в усіх областях країни.

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Не нехтуйте своєю безпекою - пройдіть в укриття! 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 32 ракети.

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Дата публікації
Перегляди
10к
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