В Україні підрахували кількість укриттів – скільки людей вони здатні вмістити

У міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості розповіли, скільки укриттів є в Україні та яку кількість людей вони здатні вмістити.

За даними аналізу всіх укриттів України – мапа бомбосховищ на сьогодні складає близько 61 тисячі об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Така кількість об’єктів дозволяє укрити близько половини населення країни.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко і наголосив, що укриття все ще треба приводити до належного стану.

Заступник міністра також розповів про проблеми з укриттями в містах України.

"Головними перепонами є не нестача бюджету, а все ж таки правильне та ефективне використання бюджетних коштів відповідно до сьогоднішніх потреб... Потрібно пріорітезувати питання укриттів, приведення їх до належного стану по всій країні. Це питання в першу чергу відповідальності людей на місцях, які розподіляють бюджетні кошти, використовують їх і відповідно ремонтують, або створюють нові захисні споруди", - резюмував Ткаченко.

Нагадаємо, у НАТО назвали падіння уламків дронів в Румунії "випадковими інцидентами", які можуть повторитися.

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