Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні підрахували кількість укриттів – скільки людей вони здатні вмістити

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
141
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні підрахували кількість укриттів – скільки людей вони здатні вмістити

Укриття / Фото: Дарницька райдержадміністрація.

У міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості розповіли, скільки укриттів є в Україні та яку кількість людей вони здатні вмістити.

За даними аналізу всіх укриттів України – мапа бомбосховищ на сьогодні складає близько 61 тисячі об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Така кількість об’єктів дозволяє укрити близько половини населення країни.  

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко і наголосив, що укриття все ще треба приводити до належного стану. 

Заступник міністра також розповів про проблеми з укриттями в містах України. 

"Головними перепонами є не нестача бюджету, а все ж таки правильне та ефективне використання бюджетних коштів відповідно до сьогоднішніх потреб... Потрібно пріорітезувати питання укриттів, приведення їх до належного стану по всій країні. Це питання в першу чергу відповідальності людей на місцях, які розподіляють бюджетні кошти, використовують їх і відповідно ремонтують, або створюють нові захисні споруди", - резюмував Ткаченко.

Нагадаємо, у НАТО назвали падіння уламків дронів в Румунії "випадковими інцидентами", які можуть повторитися.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
141
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація