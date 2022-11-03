В Україні повідомили про підозру ексофіцеру, який 2014 року перейшов на бік окупантів

В Україні повідомили про підозру ексофіцеру корвета “Тернопіль”, якій направляє ракети з кораблів РФ на мирні міста нашої держави.

Ексофіцер корвета “Тернопіль” напрявляє ракети з російських кораблів на мирні міста України. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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Як стало відомо, ДБР повідомила про підозру колишньому командиру ракетно-артилерійської бойової частини протичовнового корвету “Тернопіль”, який 2014 року перейшов на бік ворога.

“Після захоплення окупантами його військової частини в Севастополі командир відмовився передислокуватися до Одеси й присягнув на вірність агресору. Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил рф на посаді командира бойової частини великого десантного корабля “Цезар Куніков”. В обов’язки зрадника входить введення даних для запуску ракет для обстрілу українських мирних міст”, - розповіли в ДБР.

За це чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що встановлено особи ще чотирьох ворожих поплічників, які вступили до окупаційного "МВД РФ".

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