В Україні повідомили про підозру ексофіцеру, який 2014 року перейшов на бік окупантів

В Україні повідомили про підозру ексофіцеру корвета “Тернопіль”, якій направляє ракети з кораблів РФ на мирні міста нашої держави.
Ексофіцер корвета “Тернопіль” напрявляє ракети з російських кораблів на мирні міста України. Йому повідомили про підозру.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Як стало відомо, ДБР повідомила про підозру колишньому командиру ракетно-артилерійської бойової частини протичовнового корвету “Тернопіль”, який 2014 року перейшов на бік ворога.
“Після захоплення окупантами його військової частини в Севастополі командир відмовився передислокуватися до Одеси й присягнув на вірність агресору. Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил рф на посаді командира бойової частини великого десантного корабля “Цезар Куніков”. В обов’язки зрадника входить введення даних для запуску ракет для обстрілу українських мирних міст”, - розповіли в ДБР.
За це чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що встановлено особи ще чотирьох ворожих поплічників, які вступили до окупаційного "МВД РФ".
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