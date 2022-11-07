В Україні загинув щонайменше восьмий американець, що воював проти РФ

За різними даними, Тімоті Гріффін став шостим або восьмим громадянином США, який загинув, допомагаючи Україні в боротьбі за волю.

Ще один громадянин США – Тімоті Гріффін, що воював у складі Інтернаціонального легіону, загинув під час бойових дій в Україні.

Про це інформує NBC News з посиланням на речницю легіону.

Гріффін брав участь у контрнаступі України на східному фронті. Речниця легіону повідомила, що підрозділ Гріфіна атакували сили РФ. Американець був убитий під час бою.

"Ми підтримуємо зв'язок з родиною (Тімоті Гріффіна), і Інтернаціональний легіон та Збройні сили України займаються процесом репатріації спільно з родиною, виконуючи їхні побажання та вказівки", – сказала речниця Інтернаціонального легіону.

У легіоні відмовилися надати більш детальну інформацію про Гріффіна, зокрема про вік, посилаючись на міркування оперативної безпеки та конфіденційності. Але двоє людей, які знали про смерть Гріффіна, на умовах анонімності розповіли виданню, що чоловік був родом зі штату Нью-Йорк і воював на Харківщині.

"Пам’ять про Тімоті житиме в його підрозділі, в Легіоні та Збройних силах України", – заявили в Інтернаціональному легіоні, додавши, що вони просять "поважати приватне життя сім’ї в цей важкий час".

Державний департамент заявив, що йому "відомі непідтверджені повідомлення" про вбитого в Україні громадянина США, але "з міркувань конфіденційності відмовився від додаткових коментарів".

За різними даними, Гріффін став шостим або восьмим громадянином США, який загинув, допомагаючи Україні в боротьбі за волю.

Американці, які загинули за Україну

У суботу, 5 листопада, стало відомо, що в Україні загинув 23-річний американський доброволець Скайлер Джеймс Ґреґґ, який воював у складі Інтернаціонального легіону.

14 жовтня загинув американський доброволець, батько п'ятьох дітей Дейн Партрідж з позивним "Птах". Йому було 34 роки.

Крім того, NBC News називає імена інших громадян США, що загинули на війні в Україні.

У квітні 22-річний Віллі Кансел був убитий в Україні, і це вважається першою смертю громадянина США на війні з Росією. У нього залишилися дружина та дитина.

Наступного місяця 52-річний Стівен Забєльскі з Ернандо, штат Флорида, загинув у бою в селі Дорожнянка. А в липні Держдеп підтвердив, що на сході України загинули ще двоє американців - Браян Янг та Люк Люцишин.

Минулого тижня тіло іншого вбитого в Україні американця, 24-річного Джошуа Джонса, вдалося повернути до України.

Пишається своїм сином: американський доброволець загинув на війні в Україні

Інтернаціональний легіон

Про створення Інтернаціонального легіону президент Володимир Зеленський оголосив 27 лютого. Тоді він закликав іноземців приєднуватися до боротьби проти російського окупанта.

Указом Зеленського від 1 березня 2022 року був запроваджений безвізовий режим в’їзду до України для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави-агресора.

Речник Інтернаціонального легіону оборони України Дам'єн Магру розповів, що у складі легіону – добровольці з 55 країн світу. Найбільше військових – зі США та Великої Британії.